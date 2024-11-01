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Винисиус, Рафинья, Родриго, Эдерсон, Милитао – в заявке Бразилии на матчи с Венесуэлой и Уругваем. Эндрик не попал в список

Объявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Главный тренер бразильской национальной команды Доривал Жуниор огласил список из 23 игроков, которые примут участие в матчах против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (19 ноября) в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.

В итоговую заявку не вошел форвард «Реала» Эндрик, вызывавшийся в октябре.

Вратари: БентоАль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: ДанилоЮвентус»), ВандерсонМонако»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Абнер («Лион»), Эдер МилитаоРеал Мадрид»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), МаркиньосПари Сен-Жермен»), МурилоНоттингем Форест»);

Полузащитники: АндреВулверхэмптон»), Андреас ПерейраФулхэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), ЖерсонФламенго»), Лукас ПакетаВест Хэм»), РафиньяБарселона»);

Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Энрике («Ботафого»), Игор Жезус («Ботафого»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
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logoВулверхэмптон
logoНоттингем Форест
logoДоривал Жуниор
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoДанило
logoМаркиньос
logoАндреас Перейра
logoЭдерсон
logoУэвертон
logoГильерме Арана
logoЖерсон Сантос
logoВандерсон
logoЭдер Милитао
logoРафинья Диас
logoГабриэл Магальяэс
logoЛукас Пакета
logoВинисиус Жуниор
logoМурило Серкейра
logoБруно Гимараэс
logoРенан Абнер
logoРодриго
Игор Жезус
logoБенто Крепски
logoЛуис Энрике Андре
logoСавио Морейра
logoЭндрик
logoЭстеван
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