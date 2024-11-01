Винисиус, Рафинья, Родриго, Эдерсон, Милитао – в заявке Бразилии на матчи с Венесуэлой и Уругваем. Эндрик не попал в список

Объявлен состав сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Главный тренер бразильской национальной команды Доривал Жуниор огласил список из 23 игроков, которые примут участие в матчах против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (19 ноября) в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.

В итоговую заявку не вошел форвард «Реала» Эндрик , вызывавшийся в октябре.

Вратари : Бенто («Аль-Наср »), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас »);

Защитники : Данило («Ювентус »), Вандерсон («Монако »), Гильерме Арана («Атлетико Минейро »), Абнер («Лион»), Эдер Милитао («Реал Мадрид »), Габриэл Магальяэс («Арсенал »), Маркиньос («Пари Сен-Жермен »), Мурило («Ноттингем Форест »);

Полузащитники : Андре («Вулверхэмптон »), Андреас Перейра («Фулхэм »), Бруно Гимараэс («Ньюкасл »), Жерсон («Фламенго »), Лукас Пакета («Вест Хэм »), Рафинья («Барселона »);

Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Энрике («Ботафого »), Игор Жезус («Ботафого»), Савио («Манчестер Сити »), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).