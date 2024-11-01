Винисиус, Рафинья, Родриго, Эдерсон, Милитао – в заявке Бразилии на матчи с Венесуэлой и Уругваем. Эндрик не попал в список
Главный тренер бразильской национальной команды Доривал Жуниор огласил список из 23 игроков, которые примут участие в матчах против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (19 ноября) в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года.
В итоговую заявку не вошел форвард «Реала» Эндрик, вызывавшийся в октябре.
Вратари: Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);
Защитники: Данило («Ювентус»), Вандерсон («Монако»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Абнер («Лион»), Эдер Милитао («Реал Мадрид»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Мурило («Ноттингем Форест»);
Полузащитники: Андре («Вулверхэмптон»), Андреас Перейра («Фулхэм»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Жерсон («Фламенго»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафинья («Барселона»);
Нападающие: Эстеван («Палмейрас»), Родриго («Реал Мадрид»), Луис Энрике («Ботафого»), Игор Жезус («Ботафого»), Савио («Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).
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