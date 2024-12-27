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  • Вратарь «Енисея-2» Сорокин о ликвидации катастрофы в Черном море: «Мои родители из Ейска, это и моя трагедия. Но были и чудаки, приезжавшие ради фото, воровавшие песок на продажу»
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Вратарь «Енисея-2» Сорокин о ликвидации катастрофы в Черном море: «Мои родители из Ейска, это и моя трагедия. Но были и чудаки, приезжавшие ради фото, воровавшие песок на продажу»

Андрей Сорокин объяснил, почему помогает с ликвидацией катастрофы в Черном море.

Экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов: мазутом серьезно загрязнены Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.

Вратарь «Енисея-2» Сорокин присоединился к волонтерам на побережье Краснодарского края и поучаствовал в очистке территорий, загрязненных мазутом.

«Многие стали писать, мол, я, москвич, приехал тут ради показухи. Я смеюсь. Ребята, мои родители из Ейска! Эта трагедия – в том числе и моя. У меня отпуск, я приехал отдохнуть домой, потому что улетать на курорты так и не решился. В это время администрация стала собирать списки людей, которые смогут поехать волонтерами в эту зону – не принудительно, отказаться можно, но… Сами понимаете.

Мой знакомый работает детским тренером, его решили отправить на сбор мазута. Я уговорил его не отказываться, поехал с ним и еще взял с собой моего младшего брата. Я как раз искал варианты, как туда попасть. Администрация же брала все вопросы на себя – с проживанием, питанием, дорогой. И вот такой компанией мы поехали на четыре дня до самого Благовещенского, с 23 по 26 декабря.

После моих фоток мне писали друзья, футболисты, узнавали контакты, старались помочь. Из РПЛ никто не писал, ха-ха! Они сейчас отдыхают на других морях.

А что касается показушников – да, реально были чудаки, которые приезжали ради одной фотографии. Сфоткались – типа помогают убирать – и смылись. Были и те, кто под видом сбора мазута воровал песок на продажу», – сказал Сорокин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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