Вратарь «Енисея-2» Сорокин уже три дня работает волонтером на ликвидации катастрофы в Черном море: «Каждый маленький шаг важен – это вопрос нашего будущего»

Андрей Сорокин помогает с ликвидацией природной катастрофы в Краснодарском крае.

Экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов – мазутом серьезно загрязнено Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.

По сообщению пресс-службы «Енисея-2» из LEON Второй лиги Б, вратарь Андрей Сорокин присоединился к волонтерам на побережье Краснодарского края. Вместе с командой он активно участвует в очистке территорий, загрязненных мазутом. На протяжении трех дней Андрей помогал в ликвидации последствий катастрофы с раннего утра до позднего вечера.

«Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться, и я верю, что каждый маленький шаг важен.

Для меня это не просто вопрос экологии – это вопрос нашего будущего и будущих поколений», – сказал Сорокин.

Фото: t.me/EniseyFC