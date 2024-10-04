«Спартак» из Костромы «за нацистское скандирование» фанатов в Кубке России оштрафован на 50 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал костромской «Спартак» за «нацистское скандирование».

26 сентября команда обыграла «Енисей » со счетом 1:0 в матче четвертого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

После матча Контрольно-дисциплинарный комитет принял на рассмотрение эпизод со скандированием болельщиками костромской команды ненормативной лексики и оскорблений, а также нацистского приветствия. «Штраф костромскому «Спартаку » за скандирование нецензурной лексики – 25 тысяч. За нацистское скандирование – 50 тысяч.

Многие болельщики не занимали свои места, а смотрели матч, находясь на последнем ряду кресел. У костромского «Спартака» была приглашенная группа, «Коррозия металла», они зашли на сектор активной поддержки «Спартака».

После этого были выявлены люди со скрытыми под масками и балаклавами лицами. За неправомерные действия зрителей и использование ими балаклав и масок клуб оштрафован на 25 тысяч рублей.

Также принято решение оштрафовать «Спартак» на 50 тысяч и запретить допуск зрителей в сектор 1 стадиона на ближайший домашний матч Кубка России условно. Испытательный срок – один год», – заявил глава комитета Артур Григорьянц .

Игрокам костромского «Спартака» пообещали айфоны, если они откажутся от снюса. Сначала подарить смартфоны хотели только бросившим, но возмутились те, кто не употребляет (Mash)