Директор и менеджер «Енисея» подозреваются в подкупе – клуб оказал услуги по питанию за незаконное вознаграждение в 550 тысяч рублей. СК возбудил уголовное дело

Двое сотрудников «Енисея» подозреваются в коммерческом подкупе в крупном размере.

Сообщает Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию ФК «Енисей». В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении и посредничестве в получении коммерческого подкупа в крупном размере.

По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые с целью получения незаконного денежного вознаграждения решили подыскивать и взаимодействовать с представителями организаций, которым требуется доступ к площадкам футбольного клуба «Енисей» во время проведения спортивных мероприятий и обеспечение беспрепятственной торговли продуктами питания.

Реализуя преступный умысел, менеджер по развитию «Енисея» обратился к представителю одной из коммерческих компаний с предложением о заключении договора об оказании услуг по размещению рекламных материалов ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей. Одновременно он предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий.

Представитель компании ответил согласием. За совершение незаконных действий подозреваемые получили коммерческий подкуп в сумме 550 тысяч рублей. которым распорядились по собственному усмотрению.

В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей «Енисея» в 2024-2025 году, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий.

Один из подозреваемых задержан. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы» – сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.