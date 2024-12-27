После танца из Fortnite удалили хавбека «Уотфорда» Баа. Он отпраздновал гол партнера на 95-й и получил вторую желтую

В Англии игрока удалили после танца из Fortnite.

В матче 23-го тура Чемпионшипа «Уотфорд » обыграл «Портсмут » (2:1) благодаря голу Рокко Ваты на 95-й минуте.

После гола полузащитник «Уотфорда» Квадво Баа отпраздновал гол своей команды танцем Take the L из игры Fortnite, приложил ко лбу пальцы, сложенные в форме буквы L. В игре этот танец используется в качестве насмешки над проигравшим.

Такое празднование вызвало гнев игроков и тренеров «Портсмута», которые побежали к Баа. Арбитр Джефф Илтрингем показал Квадво вторую желтую карточку за празднование (первую он получил в первом тайме).

Фото: скриншот трансляции CBS Sports

Гризманн отметил гол «Арсеналу» празднованием из игры Fortnite