После танца из Fortnite удалили хавбека «Уотфорда» Баа. Он отпраздновал гол партнера на 95-й и получил вторую желтую
В Англии игрока удалили после танца из Fortnite.
В матче 23-го тура Чемпионшипа «Уотфорд» обыграл «Портсмут» (2:1) благодаря голу Рокко Ваты на 95-й минуте.
После гола полузащитник «Уотфорда» Квадво Баа отпраздновал гол своей команды танцем Take the L из игры Fortnite, приложил ко лбу пальцы, сложенные в форме буквы L. В игре этот танец используется в качестве насмешки над проигравшим.
Такое празднование вызвало гнев игроков и тренеров «Портсмута», которые побежали к Баа. Арбитр Джефф Илтрингем показал Квадво вторую желтую карточку за празднование (первую он получил в первом тайме).
Фото: скриншот трансляции CBS Sports
Гризманн отметил гол «Арсеналу» празднованием из игры Fortnite
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
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