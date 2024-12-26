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  • «Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме
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«Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме

«Ковентри» разгромил «Плимут» (4:0) в 23-м туре Чемпионшипа.

Стоит отметить, что все 4 гола были забиты в 1-м тайме: на 5-й, 20-й, 39-й и 45-й минутах.

Напомним, что сейчас «Ковентри» возглавляет Фрэнк Лэмпард, а «Плимут» – Уэйн Руни.

На данный момент команда Лэмпарда, набрав 27 очков, занимает 14-е место в таблице Чемпионшипа. «Плимут» с 18 очками находится на последнем, 24-м, месте.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoКовентри
logoчемпионшип
logoПлимут
logoУэйн Руни
logoМанчестер Юнайтед
logoФрэнк Лэмпард
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