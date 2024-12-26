Аморим проиграл 4 из 7 первых матчей во главе «МЮ» в АПЛ. Это антирекорд клуба
Рубен Аморим установил антирекорд «Манчестер Юнайтед».
Португальский специалист проиграл 4 из 7 первых матчей на посту главного тренера команды в АПЛ. Сегодня манкунианцы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.
Аморим потерпел 4 поражения в рамках Премьер-лиги быстрее, чем любой другой тренер «Юнайтед». Предыдущий антирекорд принадлежал Эрику тен Хагу – четвертое поражение нидерландца пришлось на 13-ю игру.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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