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Аморим проиграл 4 из 7 первых матчей во главе «МЮ» в АПЛ. Это антирекорд клуба

Рубен Аморим установил антирекорд «Манчестер Юнайтед».

Португальский специалист проиграл 4 из 7 первых матчей на посту главного тренера команды в АПЛ. Сегодня манкунианцы уступили «Вулверхэмптону» со счетом 0:2. 

Аморим потерпел 4 поражения в рамках Премьер-лиги быстрее, чем любой другой тренер «Юнайтед». Предыдущий антирекорд принадлежал Эрику тен Хагу – четвертое поражение нидерландца пришлось на 13-ю игру. 

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
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