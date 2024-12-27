Артета о Мартинелли: «Ему придется прибавить, как и всем. Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами. Габи нравится ответственность и более важная роль»

Микель Артета счиает, что Габриэл Мартинелли способен заменить Букайо Сака.

Вингер «Арсенала» не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения. Сака держался за заднюю поверхность правого бедра и покинул стадион на костылях.

Позднее главный тренер «Арсенала» сказал , что англичанин «выбыл на много недель».

«Он [Мартинелли] оказал большое влияние на игру [против «Пэлас»], и, как и другим игрокам, ему придется прибавить. Потому что Букайо, на которого мы очень рассчитываем, не будет с нами.

Габи это нравится. Когда ставишь ему вызов, он хочет последовать ему сегодня, если сможет. Так что, думаю, он игрок, который любит ответственность, более важную роль.

Опять же, все игроки атаки должны сейчас взять на себя ответственность», – сказал Артета.

Сегодня «Арсенал» примет «Ипсвич» в 18-м туре АПЛ.

Беда «Арсенала» – Сака травмировался. Скорее всего, надолго