Артета о травме Сака, покинувшего стадион на костылях: «Это очень беспокоит, нужно будет оценить его состояние. Он получил третье повреждение, это та же нога»

Микель Артета высказался о травме Букайо Сака.

Вингер «Арсенала» не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения. Сака держался за заднюю поверхность правого бедра.

Позже стало известно, что игрок покинул стадион на костылях.

– Он почувствовал что-то в задней поверхности бедра, он не мог продолжать. Нужно будет оценить его состояние, это очень беспокоит.

– Есть ли какая-либо информация о серьезности травмы?

– Сейчас очень трудно судить.

– Усугубилась ли травма бедра, полученная несколько месяцев назад?

– Я не уверен, что это именно та же самая травма. Это та же нога. Он получил третье повреждение – я не знаю, насколько серьезным оно будет. Но у него уже было два, – сказал главный тренер «Арсенала».