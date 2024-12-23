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Сака пропустит «много недель» из-за травмы, сообщил Артета: «Большой удар для «Арсенала»

Букайо Сака пропустил несколько недель из-за травмы.

Вингер «Арсенала» не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1) и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения. Сака держался за заднюю поверхность правого бедра.

«Все выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель.

Это большой удар, но для нас это будет серьезным вызовом, чтобы преодолеть еще одно испытание», – сказал тренер «канониров» Микель Артета.

Испанец также отметил, что Рахим Стерлинг выбыл «на несколько недель» из-за травмы колена.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Эда Ааронса в X
logoАрсенал
logoРахим Стерлинг
logoБукайо Сака
logoпремьер-лига Англия
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