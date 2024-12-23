В «Арсенале» боятся, что Сака выбыл до марта из-за травмы бедра (Daily Mail)
Букайо Сака может вернуться на поле только весной.
Daily Mail сообщает, что вингер, получивший травму задней поверхности бедра в матче с «Кристал Пэлас» (5:1), в ближайшее время пройдет обследование у специалиста по такого рода повреждениям, после чего будет понятно, чего ожидать.
Однако сейчас в «Арсенале» опасаются, что один из лидеров команды выбыл на два месяца и вернется либо в конце февраля, либо уже в марте.
«Канониры» намерены с осторожностью отнестись к восстановлению Сака, поскольку у него уже третья травма такого рода в текущем сезоне.
Также выявлены проблемы со здоровьем у вингера Рахима Стерлинга. Он пожаловался на боли в колене и нуждается в дополнительном обследовании.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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