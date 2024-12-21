Сака заменен из-за мышечной травмы на 24-й минуте матча «Арсенала» с «Кристал Пэлас»

Букайо Сака получил травму в матче с «Кристал Пэлас».

Вингер «Арсенала » не смог продолжить встречу 17-го тура АПЛ и был заменен на 24-й минуте из-за мышечного повреждения – Сака держался за заднюю поверхность правого бедра.

Вместо англичанина на поле появился Леандро Троссард .

Фото: x.com/premierleague

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором «Арсенал» ведет со счетом 3:1 к перерыву.