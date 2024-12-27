Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»

Боссы «Локомотива» прокомментировали срыв трансфера Маркиньос.

Летом вингер перешел из «Ференцвароша» в «Спартак», хотя «Локомотив » также вел переговоры по трансферу.

– Маркиньос перешел в «Спартак» просто потому, что вы не смогли перебить их условия?

– Мы и не собирались этого делать. Зачем нам обещать условия, которые мы не потянем?

С игроком была договоренность, но он два раза менял решение и в итоге ушел в «Спартак», – сказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов .

Также о ситуации высказался генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко .

«Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле», – отметил Леонченко.