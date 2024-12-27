Гендиректор «Локомотива» о Маркиньосе: «Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле»
Боссы «Локомотива» прокомментировали срыв трансфера Маркиньос.
Летом вингер перешел из «Ференцвароша» в «Спартак», хотя «Локомотив» также вел переговоры по трансферу.
– Маркиньос перешел в «Спартак» просто потому, что вы не смогли перебить их условия?
– Мы и не собирались этого делать. Зачем нам обещать условия, которые мы не потянем?
С игроком была договоренность, но он два раза менял решение и в итоге ушел в «Спартак», – сказал спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
Также о ситуации высказался генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
«Если бы он не вел переговоры с нами, «Спартак» бы взял его намного дешевле», – отметил Леонченко.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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