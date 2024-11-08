Жирков о клубном патриотизме: «Футбол стал бизнесом, болельщики поменялись. Раньше были группировки, драки. Хотя Соболев перешел в «Зенит» – ему там чуть ногу не сломали»
Юрий Жирков считает, что футбол стал бизнесом и работой.
– Нет ощущения, что сегодня переход в команду заклятого соперника воспринимается как нечто обыденное?
– Думаю, и сейчас воспринимается болезненно. Но сегодня и болельщики стали другими.
Раньше были большие группировки, драки фанатов, еще что-то. Сейчас этого нет.
Хотя тот же Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» – ему там чуть ногу не сломали (смеется).
– Клубный патриотизм вымирает?
– Сейчас и футбол изменился. Раньше знали игроков, которые практически всю карьеру отдавали одной команде. Сегодня есть Акинфеев.
А больше и не вспомнить игроков, которые не переходили из одного клуба в другой.
Футбол стал бизнесом и работой. Из-за этого и болельщики поменялись, – сказал бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости