Жирков о клубном патриотизме: «Футбол стал бизнесом, болельщики поменялись. Раньше были группировки, драки. Хотя Соболев перешел в «Зенит» – ему там чуть ногу не сломали»

Юрий Жирков считает, что футбол стал бизнесом и работой.

– Нет ощущения, что сегодня переход в команду заклятого соперника воспринимается как нечто обыденное?

– Думаю, и сейчас воспринимается болезненно. Но сегодня и болельщики стали другими.

Раньше были большие группировки, драки фанатов, еще что-то. Сейчас этого нет.

Хотя тот же Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» – ему там чуть ногу не сломали (смеется).

– Клубный патриотизм вымирает?

– Сейчас и футбол изменился. Раньше знали игроков, которые практически всю карьеру отдавали одной команде. Сегодня есть Акинфеев.

А больше и не вспомнить игроков, которые не переходили из одного клуба в другой.

Футбол стал бизнесом и работой. Из-за этого и болельщики поменялись, – сказал бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков.