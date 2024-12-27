Тренер «Вулвс» Перейра об Амориме: «Топ-тренер, он оставит свой след в истории «МЮ». Рубен заставит команду играть так, как ему нравится, это вопрос времени»

Тренер «Вулвс» Витор Перейра считает, что Рубен Аморим войдет в историю «МЮ».

«Вулверхэмптон » обыграл «Манчестер Юнайтед » (2:0) в 18-м туре АПЛ .

«Аморим – топ-тренер. Сейчас он столкнулся с проблемами, которые связаны с тем, что у него было мало времени.

Он определенно оставит свой след в истории «МЮ». Он заставит команду играть так, как ему нравится, это вопрос времени», – сказал Перейра .

Португальский тренер встал во главе «Вулвс» 19 декабря. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 играх.

У его соотечественника Аморима 4 поражения в первых 7 матчах в «Манчестер Юнайтед», что стало антирекордом клуба.