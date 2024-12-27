Лилиан Тюрам о расизме в футболе: «Молчание белых игроков – печальный факт. Почему они ничего не делают? Первое, что говорят чернокожему партнеры – успокоиться»

Лилиан Тюрам осудил белых игроков за замалчивание проблемы расизма.

«Когда чернокожий игрок сообщает о проявлениях расизма, первое, что ему говорят, – это успокоиться. Он хочет уйти с поля, но его партнеры по команде и игроки другой команды говорят ему: «Успокойся, не уходи с поля». Он чувствует, что на него нападают, и очень нервничает. И в конце концов судья показывает ему желтую карточку, чтобы он успокоился.

Такова реальность. Это настолько жестокая ситуация, что человек, который страдает от нее, в конечном итоге не хочет сообщать об этом.

Очень печальный факт – молчание белых игроков. Почему они, как правило, ничего не делают? Некоторые высказываются, но в подавляющем большинстве случаев, когда игра заканчивается, мы не слышим, чтобы они говорили о расизме», – сказал бывший защитник сборной Франции .

Лилиан Тюрам: «Расизм в футболе – отражение расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми»