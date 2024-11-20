«Поддерживаю Винисиуса в борьбе с расизмом. Ее нужно отделять от его поведения на поле». Экс-защитник «Кадиса» Акапо об игроке «Реала»
Карлос Акапо высказался о борьбе Винисиуса Жуниора с расзимом.
«Необходимо отделять его поведение на поле и борьбу с расизмом. Что касается расизма, я его поддерживаю. Я сам подвергся расистскому оскорблению на матче Ла Лиги и знаю, каково это.
Я нахожусь в процессе судебного разбирательства, и только что был вынесен приговор. Жаль, что такое происходит.
Лично я стараюсь пропускать оскорбления в свой адрес мимо ушей», – сказал бывший защитник «Кадиса», выступающий за «Сан-Хосе Эрткуэйкс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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