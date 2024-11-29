Карлос Акапо: «Не нравится, что Винисиусу приходится проходить через расизм – его нужно искоренить из футбола. Надеюсь, в Испании появится закон, который защитит людей»

Карлос Акапо поделился мыслями относительно расизма в Испании.

Футболист на данный момент выступает в МЛС за «Сан-Хосе», а до этого играл в «Кадисе» в Ла Лиге.

– Сталкивались ли вы с расизмом в США?

– Не приходилось. В США эта ситуация более под защитой.

Надеюсь, что в Испании появится закон, который защитит людей, страдающих от расизма. Не просто от расизма, а от любого оскорбления. Такие люди не должны находиться на стадионах.

– Были большие споры вокруг фигуры Винисиуса и некоторых расистских оскорблений в его адрес.

– Мне очень жаль. Мне не нравится, что таким людям, как Винисиус , приходится проходить через что-то подобное.

Я очень сочувствую и сопереживаю. Расизм необходимо искоренить из футбола любыми возможными способами, – сказал Карлос Акапо.