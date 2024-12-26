«Фулхэм» впервые за 45 лет обыграл «Челси» в гостях. Это лишь 3-я выездная победа команды над «синими»
«Фулхэм» лишь в 3-й раз выиграл у «Челси» в гостях.
Сегодня команда Марку Силвы выиграла со счетом 2:1 на «Стэмфорд Бридж» в 18-м туре АПЛ.
Это первая выездная победа над «Челси» с 1979 года – за 45 лет. Кроме того, по данным BBC, это лишь 3-я победа «дачников» в гостях над «Челси» в истории.
Ранее «Фулхэм» выигрывал у них в высшем дивизионе 7 марта 1964 года (2:1) и во втором дивизионе 27 октября 1979 года (2:0).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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