«Фулхэм» впервые за 45 лет обыграл «Челси» в гостях. Это лишь 3-я выездная победа команды над «синими»

«Фулхэм» лишь в 3-й раз выиграл у «Челси» в гостях.

Сегодня команда Марку Силвы выиграла со счетом 2:1 на «Стэмфорд Бридж » в 18-м туре АПЛ .

Это первая выездная победа над «Челси» с 1979 года – за 45 лет. Кроме того, по данным BBC, это лишь 3-я победа «дачников» в гостях над «Челси » в истории.

Ранее «Фулхэм » выигрывал у них в высшем дивизионе 7 марта 1964 года (2:1) и во втором дивизионе 27 октября 1979 года (2:0).