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Расписание плей-офф Кубка России: «Акрон» примет «Спартак» 12 марта, «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», «Динамо» – с ЦСКА

Определено расписание матчей плей-офф Фонбет Кубка России.

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России-2024/25. 

Путь регионов

1/4 финала. Второй этап

11 марта (вторник)

18:00. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив» (Москва) 

20:30. «Краснодар» – «Ахмат» (Грозный)

12 марта (среда)

16:00. «Акрон» (Тольятти) – «Спартак» (Москва)

16:00. «Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань)

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

12 марта (среда)

18:15. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва)

Примечание: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
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