Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. 2.50 – продление серии в матче с «Севильей»

«Реал» примет «Севилью» в 18-м туре Ла Лиги.

«Реал» – явный фаворит за 1.29. На «Севилью» можно поставить за 11.00, на ничью – за 6.50.

Самым вероятным автором гола котируется Килиан Мбаппе за 1.57. Далее идут Родриго (2.25), а также Джуд Беллингем (2.50), который забил в 6 турах Ла Лиги подряд.

Последним футболистом с такой серией в составе «Реала» был Карим Бензема в 2016-м. До него подобное удавалось Криштиану Роналду (в 2014-м).

Матч состоится 22 декабря. Начало – в 18:15 мск.

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