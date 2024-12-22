Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. 2.50 – продление серии в матче с «Севильей»
«Реал» примет «Севилью» в 18-м туре Ла Лиги.
«Реал» – явный фаворит за 1.29. На «Севилью» можно поставить за 11.00, на ничью – за 6.50.
Самым вероятным автором гола котируется Килиан Мбаппе за 1.57. Далее идут Родриго (2.25), а также Джуд Беллингем (2.50), который забил в 6 турах Ла Лиги подряд.
Последним футболистом с такой серией в составе «Реала» был Карим Бензема в 2016-м. До него подобное удавалось Криштиану Роналду (в 2014-м).
Матч состоится 22 декабря. Начало – в 18:15 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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