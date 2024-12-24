Салах поднялся с 8-го на 2-е место в списке фаворитов на «Золотой мяч». Винисиус – первый у букмекеров
Мохамед Салах стал вторым фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров.
Нападающий «Ливерпуля» лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 15 голами. При открытии линии на «Золотой мяч»-2025 он котировался 8-м в списке фаворитов за 21.00, а сейчас – вторым за 6.00.
Выше Салаха котируется только Винисиус. На победу нападающего «Реала» предлагают коэффициент 5.00. Топ-3 замыкает полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (7.00).
Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:
1. Винисиус («Реал») – 5.00
2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 6.00
3. Ламин Ямаль («Барселона») — 7.00
4. Килиан Мбаппе («Реал») – 7.50
5. Роберт Левандовски («Барселона») — 11.00
6-7. Джуд Беллингем («Реал») — 13.00
6-7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 13.00
8-9. Коул Палмер («Челси») — 15.00
8-9. Рафинья («Барселона») — 15.00
10. Харри Кейн («Бавария») – 17.00
Остальные – от 23.00
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