Зарема о 0:3: «Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Позорное поражение дома вместо того, чтобы выйти в лидеры при осечке «Зенита». А «Спартак» – как в старые времена»
Зарема Салихова поддела «Краснодар» после поражения от «Спартака».
Встреча 17-тура Мир РПЛ прошла в Краснодаре и завершилась крупной победой красно-белых (3:0).
«Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена.
Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зенит» в текущем туре на выезде уступил «Крыльям Советов» (2:3).
Благодаря осечке «Краснодара» сине-бело-голубые сохранили лидерство в турнирной таблице. На их счету 39 очков, у «быков» – 38.
«Спартак» с 34 баллами поднялся на третью строчку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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