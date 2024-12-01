Зарема Салихова поддела «Краснодар» после поражения от «Спартака».

Встреча 17-тура Мир РПЛ прошла в Краснодаре и завершилась крупной победой красно-белых (3:0).

«Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена.

Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита », «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.

«Зенит» в текущем туре на выезде уступил «Крыльям Советов» (2:3).

Благодаря осечке «Краснодара» сине-бело-голубые сохранили лидерство в турнирной таблице. На их счету 39 очков, у «быков» – 38.

«Спартак» с 34 баллами поднялся на третью строчку.