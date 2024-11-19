Начало Аморима в «МЮ»: ставит родные 3-4-3, привел молодой штаб, восхищается историей клуба

Свежие идеи португальца.

Рубен Аморим уже обживается в «Манчестер Юнайтед». Он приехал 11 ноября, по информации Майка Кигана из Daily Mail уже в первую неделю португалец впечатлил руководство уверенностью и харизмой.

Трансферную стратегию клуба это не затронуло: «Юнайтед» непреклонен в том, чтобы избежать повторения сценария с масштабными закупками Эрика тен Хага. Джеймс Дакер из The Telegraph утверждает, что боссы «Юнайтед» поставили Амориму задачу раскрыть потенциал имеющихся игроков: в пример приводят Мэйсона Маунта и Расмуса Хейлунда. Посмотрят на работу Аморима в первые месяцы, после определят цели.

Аморим пообещал, что болельщики увидят изменения уже в воскресенье с «Ипсвичем». Вот как он провел первые дни в «Юнайтед».

● Наигрывал фирменные 3-4-3 с первой же тренировки . Рубен провел интенсивное занятие в понедельник, сразу понравилась Каземиро и Маркусу Рэшфорду, судя по их соцсетям. Аморим не просто стоит в стороне со свистком, а вступает в физический контакт. В клубном ролике мы увидели, например, как португалец навязывает легкую борьбу Джонни Эвансу. А ведь не так давно играли друг против друга в Лиге чемпионов!

По видео с тренировки четко видно расположение игроков по схеме 3-4-3 или 3-4-2-1, в которую она эпизодически перестраивается у Аморима.

В понедельник еще не было игроков сборных: например, Бруну Фернандеша, Маттейса де Лигта, Диогу Далота и Нуссаира Мазрауи. Вероятно, они выйдут в старте против «Ипсвича». Может вернуться и Лисандро Мартинес, повредивший поясницу.

Еще на тренировке было упражнение с акцентом на реакцию игроков при потере мяча: как можно скорее вернуться в оборону всей командой. Крайне интересно посмотреть в воскресенье на то, что Аморим успеет соорудить.

● Привел своих тренеров, убрал Ван Нистелроя . Аморим привел из «Спортинга» всех ближайших помощников. С некоторыми из них работает со времен «Каза Пии» (сезон-2018/19).

При работе исполняющим обязанности Руд ван Нистелрой на каждой пресс-конференции говорил о желании остаться в «МЮ». Но Амориму он не понадобился: The Athletic передает, что португалец по телефону сообщил Руду о решении, лично не встречались. 11 ноября клуб объявил об уходе нидерландца, в этот же день Аморим впервые приехал в Каррингтон – Ван Нистелроя там уже не было.

«Юнайтед» омолодил тренерский штаб. С 39-летним Аморимом пришли:

Карлош Фернандеш (28 лет) – помощник главного.

Аделиу Кандиду (28 лет) – тренер.

Эмануэль Ферру (45 лет) – еще один тренер.

Паулу Баррейра (42 года) – тренер по физподготовке.

Хорхе Виталь (63 года) – тренер вратарей.

Еще Аморим пригласил аналитика «Спортинга» Эдуардо Розалини, он ждет визу.

● Рубен проникся историей «МЮ», теперь хочет устроить игрокам тур по клубному музею. На прошлой неделе Аморим впервые приехал на «Олд Траффорд» как главный тренер «Юнайтед», его сразу повели в музей, он проникся: «Никогда не испытывал подобного. Когда приезжаешь на тренировочную базу в Каррингтон, испытываешь особые чувства. Но они усиливаются, когда посещаешь музей: трофеи, трагедия, которую пережил клуб, история, авиакатастрофа, после которой «Юнайтед» стал европейским чемпионом… важно перенести эту силу в нашу команду».

Аморима впечатлил и гид, который проводил экскурсию. Португалец в шутку пообещал взять его в команду – на видео попал забавный диалог.

🗣 Гид: «Я всю жизнь мечтаю играть за «Юнайтед».

😉 Аморим: «Я знаком с тренером. Возьму тебя в команду».

«Когда игроки приедут сюда, они должны посетить тур по музею с этим же гидом», – сказал тренер. – Это очень важно, игроки должны понимать, что они в «Манчестер Юнайтед». Когда много лет не побеждаешь, связь с историей теряется. История должна вдохновлять команду. Мы многие годы не выигрывали Премьер-лигу. Но любой подтвердит, что «Юнайтед» – самый большой клуб Англии».

● Пообещал, что фанаты увидят его идеи в первом же матче . Хотя в целом он осторожен в планах: «Хотелось бы ответить красиво, но я честный человек. Вы увидите идею, я вам гарантирую. Не знаю, понравится вам или нет, но вы ее увидите. Еще заметите изменения в позиционной игре. Вы поймете, к какому уровню мы стремимся, почувствуете это».

Тренер акцентирует на том, что «Юнайтед» должен демонстрировать в первую очередь командную игру и старательную отработку в обороне.

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Фото: East News /AFP PHOTO / ANDREW YATES