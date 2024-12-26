Холанд не забил пенальти «Эвертону» – Пикфорд отбил. Форвард «Сити» поразил ворота с добивания, но гол отменили из-за офсайда
Эрлинг Холанд не забил пенальти в матче с «Эвертоном».
Судья Саймон Хупер назначил 11-метровый удар в ворота ливерпульской команды на 51-й минуте матча 18-го тура АПЛ (1:1, второй тайм) – Виталий Миколенко сбил вингера «Сити» Савио в штрафной.
Пенальти принялся исполнять Эрлинг Холанд. Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд парировал удар норвежца, на добивании Йошко Гвардиол головой в прыжке сбросил мяч во вратарскую, откуда Холанд головой отправил его в сетку.
Однако Хупер отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у форварда «горожан».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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