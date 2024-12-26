У Холанда 1 гол в 7 последних матчах за «Ман Сити»

Эрлинг Холанд продолжает испытывать проблемы с результативностью.

Форвард «Сити» не смог отличиться в матче с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ (1:1). Норвежец не реализовал пенальти на 53-й минуте.

За последние 7 матчей Холанд забил лишь 1 гол – «Кристал Пэлас» (2:2) в 15-м туре.

Статистика Холанда доступна здесь.