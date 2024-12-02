Мостовой не рассматривает Первую и Вторую лиги: «Пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»
Бывший главный тренер «Спартака» ранее сказал о Мостовом: «Команды, готовые протянуть руку амбициозному тренеру с хорошим вкусом и нестандартными идеями, о выборе не пожалеют».
– Просто Олег Иванович разбирается в футболе. Он сам был прекрасным защитником и капитаном сборной СССР.
Раньше результаты потому и были, что тренировали люди, поигравшие на хорошем уровне: Романцев, Бесков, Газзаев, Лобановский. Олег Иванович все видит.
Мне не 30 лет, а 50, а я еще ни разу в нашем футболе не был нужен.
– Готовы ли рассмотреть предложение из Первой или Второй Лиги?
– Нет, на такое не готов.
Ту же Вторую Лигу пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли же во вторые дивизионы своих чемпионатов, – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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