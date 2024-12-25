«Как в футбол играешь, так и яйца режешь – не особо». Карпин пошутил над Тюкавиным из-за салата оливье

Валерий Карпин подколол Константина Тюкавин из-за приготовления салата оливье.

Сборная России в социальных сетях опубликовала видео, на котором главный тренер национальной команды Валерий Карпин и нападающий Константин Тюкавин готовят салат оливье.

Константин Тюкавин: Нормально получилось?

Валерий Карпин: Как в футбол играешь, так и яйца режешь – не особо.