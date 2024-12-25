Маротта о скудетто: «Аталанта» – один из главных фаворитов, она достигла зрелости. Милан» и «Юве» готовы присоединиться к борьбе»

Беппе Маротта высказался о претендентах на скудетто в этом сезоне.

«Сетка всегда одинаковая, сегодня мы почти в конце первого круга, и фавориты всегда те же.

Есть небольшая лидирующая группа, состоящая из «Аталанты», «Интера» и «Наполи», но «Милан» и «Ювентус» готовы присоединиться, так что мы действительно находимся на промежуточном этапе.

Вместе с тем я считаю, что одним из главных фаворитов в этом году является «Аталанта», потому что они достигли той зрелости, авторитета и убежденности, которых у них никогда не было.

Я думаю, что это отличный образец для подражания. Конечно, не в больших клубах, где это сложно, но она показала, что может побеждать, не тратя много денег», – сказал президент «Интера».

На данный момент «Аталанта» лидирует в Серии А, набрав 40 очков. За ней следуют «Наполи» (38), «Интер» (37) и «Лацио» (34). «Ювентус» занимает 6-е место с 31 очком, «Милан» – 8-е, набрав 26 очков.

У «Аталанты» 13 побед в сезоне Серии А – больше всех в топ-5 лиг. По 12 матчей выиграли «Ливерпуль», «Реал», «Барса», «Атлетико», «ПСЖ» и «Наполи»