«Аталанта» выиграла 11 матчей подряд в чемпионате Италии. Вероятность титула – 31,5%

«Аталанта» котируется вторым фаворитом на победу в Серии А.

Клуб из Бергамо выиграл 11 матчей подряд в чемпионате Италии и лидирует в таблице, опережая «Интер» на 6 очков. У миланского клуба есть два матча в запасе.

Букмекеры считают, что чемпионом станет «Интер» – на это можно поставить за 1.80. На титул «Аталанты» дают коэффициент 3.20, что оценивается в 31,5% вероятности.

В начале октября на трофей клуба из Бергамо давали коэффициент 30.00.

Чемпион Италии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Интер» – 1.80

2. «Аталанта» – 3.20

3. «Наполи» – 5.00

4. «Лацио» – 35.00

5. «Ювентус» – 40.00

6. «Фиорентина» – 50.00

7. «Милан» – 80.00

8. «Болонья» – 500.00

Остальные – от 1000.00

Ставочная вики Спортса

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