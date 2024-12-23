«Аталанта» выиграла 11 матчей подряд в чемпионате Италии. Вероятность титула – 31,5%
«Аталанта» котируется вторым фаворитом на победу в Серии А.
Клуб из Бергамо выиграл 11 матчей подряд в чемпионате Италии и лидирует в таблице, опережая «Интер» на 6 очков. У миланского клуба есть два матча в запасе.
Букмекеры считают, что чемпионом станет «Интер» – на это можно поставить за 1.80. На титул «Аталанты» дают коэффициент 3.20, что оценивается в 31,5% вероятности.
В начале октября на трофей клуба из Бергамо давали коэффициент 30.00.
Чемпион Италии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Интер» – 1.80
2. «Аталанта» – 3.20
3. «Наполи» – 5.00
4. «Лацио» – 35.00
5. «Ювентус» – 40.00
6. «Фиорентина» – 50.00
7. «Милан» – 80.00
8. «Болонья» – 500.00
Остальные – от 1000.00
Вероятность победы «Сити» в АПЛ рухнула на 33% за два месяца. У «Ливерпуля» – 65% на трофей
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