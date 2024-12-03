Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
Летом защитник ушел из «Спартака» свободным агентом. В последний день трансферного окна он перешел в «Химки».
«Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я смогу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.
Это длилось ровно две недели. В этих переговорах был и Герман [Ткаченко]. У них хорошие отношения с Вадимом [Шпиневым], в этом нет секрета. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил.
Эта команда, конечно, была «Локомотив». Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», – сказал Джикия в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.
Джикия об уходе из «Спартака»: «Абаскаль предпочел другого, у меня больше не было шансов. Если бы мне что-то предложили, мы бы точно договорились. Спустя время уважаю решение клуба»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий