  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
17

Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»

Георгий Джикия рассказал, что мог оказаться в «Локомотиве».

Летом защитник ушел из «Спартака» свободным агентом. В последний день трансферного окна он перешел в «Химки».

«Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я смогу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.

Это длилось ровно две недели. В этих переговорах был и Герман [Ткаченко]. У них хорошие отношения с Вадимом [Шпиневым], в этом нет секрета. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил.

Эта команда, конечно, была «Локомотив». Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», – сказал Джикия в беседе на ютуб-канале Федора Смолова.

Джикия об уходе из «Спартака»: «Абаскаль предпочел другого, у меня больше не было шансов. Если бы мне что-то предложили, мы бы точно договорились. Спустя время уважаю решение клуба»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoГеоргий Джикия
logoСпартак
агенты
logoХимки
Вадим Шпинев
logoЛокомотив
logoГерман Ткаченко
logoФедор Смолов
logoСесар Монтес
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ван Нистелрой был расстроен уходом из «МЮ»: «Было больно покидать клуб. Я хотел остаться, чтобы продолжать помогать команде»
9 минут назад
Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
1039 минут назад
Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
1945 минут назад
«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
6053 минуты назад
«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)
37сегодня, 14:44
Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»
39сегодня, 14:33
DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»
4сегодня, 14:26
Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»
6сегодня, 14:11
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
17сегодня, 13:44
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
35сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м
125 минут назад
Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»
29 минут назад
Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»
541 минуту назад
Дота-стример Nix с 912 тысячами фолловеров на Твиче: «Стадион в Краснодаре лучше, чем на «Динамо». Он очень круто сделан»
345 минут назад
Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»
4сегодня, 14:50
Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»
4сегодня, 14:01
Лига чемпионов Азии. «Пахтакор» принимает «Аль-Айн», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Гарафой»
15сегодня, 14:01Live
«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
сегодня, 13:36
«Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются». Зиркзе о разгроме «Эвертона»
10сегодня, 13:22