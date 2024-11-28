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Кузьмичев о Джикии в «Химках»: «Должен играть в клубе другого уровня. Интерес от больших команд появится, надеюсь»

Владимир Кузьмичев высказался о перспективах Георгия Джикия в «Химках».

Экс-защитник «Спартака» перешел в подмосковный клуб в начале этого сезона.

– Рано давать объективные оценки по переходу Джикии в «Химки». Был пропущен подготовительный период, в тренировочном процессе он восстанавливал свои кондиции. Надо дождаться цикла до паузы и уже можно подвести какие-то итоги.

У него контракт «1+1». Зимой по его контракту ничего не будет. Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона.

– Хочет ли он остаться?

Мы хотим совершенно другого. В моем понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня.

Это зависит от того, будут ли предложения. Надеюсь, что появится интерес от больших клубов, – заявил представитель Георгия Джикии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoГеоргий Джикия
агенты
Владимир Семенович Кузьмичев
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
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