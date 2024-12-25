Санчо не вернется в «МЮ». Из-за успехов в сезоне «Челси» заплатит 25 млн фунтов – на 5 млн больше

Джейдон Санчо будет выкуплен «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нет ни единого шанса, что вингер вернется в «Манчестер Юнайтед », несмотря на смену главного тренера. Условия соглашения с лондонской командой пересматриваться не будут.

При этом «Челси » заплатит на 5 млн фунтов больше, чем ожидалось. Это связано с успешными выступлениями команды в АПЛ и соответствующими бонусами. В конечном счете «синие» перечислят «МЮ» 25 млн фунтов следующим летом, также они выплачивают большую часть зарплаты Санчо .

Отмечается, что лондонцы очень довольны даже такой суммой, его считают важным игроком, который в будущем станет ключевым.