Санчо забил первый гол за «Челси» – «Саутгемптону». У экс-игрока «МЮ» 1+3 в 8 матчах АПЛ
Джейдон Санчо забил первый гол за «Челси».
Лондонцы обыграли «Саутгемптон» (5:1) в 14-м туре АПЛ. Команда Энцо Марески играла в большинстве после удаления Джека Стивенса на 39-й минуте матча.
Санчо забил на 87-й минуте встречи, выйдя на замену. Это первый гол экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», перешедшего в «Челси» летом, за новый клуб.
До этого на счету англичанина было 3 результативные передачи, всего он провел 8 матчей в АПЛ. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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