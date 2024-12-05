Санчо забил первый гол за «Челси» – «Саутгемптону». У экс-игрока «МЮ» 1+3 в 8 матчах АПЛ

Джейдон Санчо забил первый гол за «Челси».

Лондонцы обыграли «Саутгемптон » (5:1) в 14-м туре АПЛ. Команда Энцо Марески играла в большинстве после удаления Джека Стивенса на 39-й минуте матча.

Санчо забил на 87-й минуте встречи, выйдя на замену. Это первый гол экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», перешедшего в «Челси » летом, за новый клуб.

До этого на счету англичанина было 3 результативные передачи, всего он провел 8 матчей в АПЛ . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .