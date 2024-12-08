Санчо забил во втором матче подряд за «Челси» – «Тоттенхэму». У экс-игрока «МЮ» 2+3 в 9 матчах АПЛ

Джейдон Санчо забивает во второй игре подряд.

Вингер «Челси» отличился в матче 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма » (1:2, первый тайм).

В прошлом туре Санчо забил свой первый гол за лондонский клуб – в ворота «Саутгемптона» (5:1). 24-летний англичанин перешел в «Челси » прошлым летом из «Манчестер Юнайтед ».

Также на счету Джейдона 3 результативные передачи, всего он провел 9 матчей в АПЛ . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .