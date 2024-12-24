Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal
Сайт составил десятку наиболее удачных приобретений клубов АПЛ по состоянию на текущий момент. Вингер, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды, занял в списке 7-е место.
В топ-10 включены:
1. Никола Миленкович, из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» за 12 млн фунтов.
2. Эллиот Андерсон, из «Ньюкасла» в «Ноттингем Форест» за 35 млн фунтов.
3. Сандер Берге, из «Бернли» в «Фулхэм» за 25 млн фунтов.
4. Нуссаир Мазрауи, из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» за 13 млн фунтов.
5. Лиэм Делап, из «Халл Сити» в «Ипсвич» за 20 млн фунтов.
6. Факундо Буонанотте, из «Брайтона» в «Лестер» на правах аренды.
7. Джейдон Санчо, из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды.
8. Максанс Лакруа, из «Вольфсбурга» в «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов.
9. Жоржиньо Рюттер, из «Лидса» в «Брайтон» за 40 млн фунтов.
10. Илиман Ндиай, из «Марселя» в «Эвертон» за 15 млн фунтов.
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