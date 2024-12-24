Санчо, Мазрауи и Миленкович вошли в десятку лучших трансферов АПЛ-2024/25 по версии Goal

Goal считает переход Джейдона Санчо в «Челси» одним из лучших трансферов сезона.

Сайт составил десятку наиболее удачных приобретений клубов АПЛ по состоянию на текущий момент. Вингер, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды, занял в списке 7-е место.

В топ-10 включены:

1. Никола Миленкович , из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест» за 12 млн фунтов.

2. Эллиот Андерсон , из «Ньюкасла» в «Ноттингем Форест » за 35 млн фунтов.

3. Сандер Берге, из «Бернли» в «Фулхэм » за 25 млн фунтов.

4. Нуссаир Мазрауи, из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» за 13 млн фунтов.

5. Лиэм Делап, из «Халл Сити» в «Ипсвич» за 20 млн фунтов.

6. Факундо Буонанотте, из «Брайтона» в «Лестер» на правах аренды.

7. Джейдон Санчо, из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» на правах аренды.

8. Максанс Лакруа, из «Вольфсбурга» в «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов.

9. Жоржиньо Рюттер, из «Лидса» в «Брайтон» за 40 млн фунтов.

10. Илиман Ндиай, из «Марселя» в «Эвертон» за 15 млн фунтов.