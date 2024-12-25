Касадо о Педри: «Игрок мирового уровня, один из лучших на своей позиции. Он доказывает это в каждом матче, облегчая мою работу на поле»
Марк Касадо высоко оценил игровые качества Педри.
– Педри получает комплименты. Как бы ты определил связь, которая у вас есть на поле?
– Что ж, понятно, что он игрок мирового уровня. Я считаю, что он один из лучших на своей позиции и доказывает это в каждом матче.
Это значительно облегчает мою работу на поле. Игра с ним делает все проще. И я очень рад, что могу разделить с ним игру в полузащите, – сказал хавбек «Барселоны».
Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Бернарду – 2-й, Вальверде – 3-й, Барелла – 5-й, Гави – 9-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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