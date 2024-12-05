Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Бернарду – 2-й, Вальверде – 3-й, Барелла – 5-й, Гави – 9-й
FourFourTwo представил новый рейтинг лучших центральных полузащитников в мире.
Уточняется, что эксперты портала выбирали из «разносторонних игроков, которых можно назвать восьмерками, отвечающих за все фазы игры в центре полузащиты».
Обновленный список выглядит следующий образом:
10. Кертис Джонс, «Ливерпуль»;
9. Гави, «Барселона»;
8. Илкай Гюндоган, «Манчестер Сити»;
7. Гранит Джака, «Байер»;
6. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
5. Никола Барелла, «Интер»;
4. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль»;
3. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид»;
2. Бернарду Силва, «Манчестер Сити»;
1. Педри, «Барселона».
Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
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