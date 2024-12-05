Педри – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Бернарду – 2-й, Вальверде – 3-й, Барелла – 5-й, Гави – 9-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших центральных полузащитников в мире.

Уточняется, что эксперты портала выбирали из «разносторонних игроков, которых можно назвать восьмерками, отвечающих за все фазы игры в центре полузащиты».

Обновленный список выглядит следующий образом:

10. Кертис Джонс , «Ливерпуль»;

9. Гави, «Барселона»;

8. Илкай Гюндоган , «Манчестер Сити»;

7. Гранит Джака , «Байер »;

6. Уоррен Заир -Эмери , «ПСЖ »;

5. Никола Барелла , «Интер »;

4. Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль »;

3. Федерико Вальверде , «Реал Мадрид »;

2. Бернарду Силва , «Манчестер Сити »;

1. Педри, «Барселона ».

Гюндоган – лучший центральный хавбек мира по версии FourFourTwo. Вальверде – 2-й, Педри – 4-й, Модрич – 9-й