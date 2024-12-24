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«Барса» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави из-за дела о регистрации Ольмо и Пау Виктора

«Барселона» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави.

Каталонский клуб практически договорился с полузащитниками о продлении соглашений, однако объявить об этом официально еще не может.

Это зависит от решения Коммерческого суда Барселоны №10 по вопросу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Если стороны не придут к соглашению, «Барселона» отложит продления договоров с игроками.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoГави
logoПедри
logoЛа Лига
logoПау Виктор
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