«Барса» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави из-за дела о регистрации Ольмо и Пау Виктора

«Барселона» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави.

Каталонский клуб практически договорился с полузащитниками о продлении соглашений, однако объявить об этом официально еще не может.

Это зависит от решения Коммерческого суда Барселоны №10 по вопросу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора .

Если стороны не придут к соглашению, «Барселона » отложит продления договоров с игроками.