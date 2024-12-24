«Барса» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави из-за дела о регистрации Ольмо и Пау Виктора
«Барселона» может отложить подписание контрактов с Педри и Гави.
Каталонский клуб практически договорился с полузащитниками о продлении соглашений, однако объявить об этом официально еще не может.
Это зависит от решения Коммерческого суда Барселоны №10 по вопросу регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
Если стороны не придут к соглашению, «Барселона» отложит продления договоров с игроками.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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