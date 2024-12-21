«Педри – лучший игрок прямо сейчас. Не только потому, что он с Тенерифе, я всегда был фанатом Хави, Алонсо, Гвардиолы. А Ямаль – просто зверь». Рэпер Делакалье об игроках
Майкель Делакалье назвал Педри лучшим игроком в данный момент.
«Педри – лучший игрок прямо сейчас. И не только потому, что он с Тенерифе, но и потому, что я всегда был фанатом Хави, Хаби Алонсо, Гвардиолы...
Еще Ламин Ямаль – это просто зверь», – сказал испанский хип-хоп артист.
Делакалье, как и Педри, родом из Канарских островов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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