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  • «Педри – лучший игрок прямо сейчас. Не только потому, что он с Тенерифе, я всегда был фанатом Хави, Алонсо, Гвардиолы. А Ямаль – просто зверь». Рэпер Делакалье об игроках
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«Педри – лучший игрок прямо сейчас. Не только потому, что он с Тенерифе, я всегда был фанатом Хави, Алонсо, Гвардиолы. А Ямаль – просто зверь». Рэпер Делакалье об игроках

Майкель Делакалье назвал Педри лучшим игроком в данный момент.

«Педри – лучший игрок прямо сейчас. И не только потому, что он с Тенерифе, но и потому, что я всегда был фанатом Хави, Хаби Алонсо, Гвардиолы...

Еще Ламин Ямаль – это просто зверь», – сказал испанский хип-хоп артист.

Делакалье, как и Педри, родом из Канарских островов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoПедри
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logoЛамин Ямаль
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