«Спартак» предлагал 1 млн рублей в месяц и бонусы игроку года в Беларуси – 21-летнему вратарю Лапоухову из «Динамо» Минск (Metaratings)
«Спартак» пытался договориться с голкипером минского «Динамо».
Metaratings сообщает, что красно-белые были заинтересованы в подписании Федора Лапоухова. 21-летний вратарь получил бы в московской команде роль запасного.
Белорусу предлагали 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение различных целей. Также было предусмотрено ежегодное повышение зарплаты.
Однако футболиста не устроило возможное отсутствие игрового времени, в связи с чем предложение было отклонено.
Лапоухов был признан игроком года в чемпионате Беларуси.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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