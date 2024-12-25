«Спартак» предлагал 1 млн рублей в месяц и бонусы игроку года в Беларуси – 21-летнему вратарю Лапоухову из «Динамо» Минск (Metaratings)

«Спартак» пытался договориться с голкипером минского «Динамо».

Metaratings сообщает, что красно-белые были заинтересованы в подписании Федора Лапоухова. 21-летний вратарь получил бы в московской команде роль запасного.

Белорусу предлагали 1 млн рублей в месяц плюс бонусы за достижение различных целей. Также было предусмотрено ежегодное повышение зарплаты.

Однако футболиста не устроило возможное отсутствие игрового времени, в связи с чем предложение было отклонено.

Лапоухов был признан игроком года в чемпионате Беларуси.