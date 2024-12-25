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Рубен Аморим: «Меня не волнует Рождество. Я сосредоточен только на следующем матче, мы можем подарить немного радости болельщикам»

Рубен Аморим думает о работе, а не о праздниках.

«Я просто хочу победить. Меня не волнует Рождество. Я сосредоточен только на том, что нам нужно выиграть следующий матч. Это единственное, что важно.

Это радует болельщиков, мы для них это делаем. Мы привилегированы, действительно привилегированы. Так что мы можем сыграть в Boxing Day и подарить немного радости болельщикам, мы очень хотим выиграть еще один матч», – сказал главный тренер «МЮ».

Завтра «МЮ» на выезде сыграет с «Вуверхэмптоном» в рамках АПЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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