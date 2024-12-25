Корберан возглавил «Валенсию», подписав соглашение до 2027 года. Клуб выкупил контракт тренера у «Вест Бромвича», заплатив более 3 млн евро
Карлос Корберан возглавил «Валенсию», подписав контракт до 2027 года.
Испанский клуб выкупил контракт 41-летнего специалиста у «Вест Бромвича», воспользовавшись соответствующей опцией.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма выкупа превысила 3 миллиона евро.
23 декабря «Валенсия» отправила в отставку главного тренера Рубена Бараху. Команда идет на предпоследнем (19-м) месте в Ла Лиге с 12 очками после 17 игр.
Корберан – уроженец провинции Валенсия. Тренерскую карьеру он начал в 23 года в системе «Вильярреала».
В последнее время тренер работал в Англии – сначала с «Хаддерсфилдом», а потом с «Вест Бромвичем» (в текущем сезоне команда идет на 7-м месте в чемпионшипе). Также он входил в штаб Марсело Бьелсы в «Лидсе».
Фото: сайт «Валенсии».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Валенсии»
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