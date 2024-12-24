«Валенсия» готова заплатить чуть менее 2,4 млн евро за тренера «Вест Бромвича» Корберана после увольнения Барахи. Сделка близка к завершению

«Валенсия» близка к назначению Карлоса Корберана.

В понедельник клуб объявил об увольнении Рубена Барахи с поста главного тренера.

Как передает As, «Валенсия» практически завершила переговоры с тренером «Вест Бромвича» Корбераном.

В контракте специалиста есть пункт об отступных в 2,4 миллиона евро. Обе стороны достигли предварительного соглашения на сумму, близкую к этой.

В данный момент операция зависит от одобрения американского фонда, владельца английского клуба, чтобы «Валенсия» смогла завершить последние детали сделки с тренером, с которым также уже согласованы основные условия. Ожидается, что сделка может быть завершена уже завтра.

«Валенсия» предлагает Корберану контракт, рассчитанный на этот сезон и еще два года.