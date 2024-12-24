«Валенсия» готова заплатить чуть менее 2,4 млн евро за тренера «Вест Бромвича» Корберана после увольнения Барахи. Сделка близка к завершению
«Валенсия» близка к назначению Карлоса Корберана.
В понедельник клуб объявил об увольнении Рубена Барахи с поста главного тренера.
Как передает As, «Валенсия» практически завершила переговоры с тренером «Вест Бромвича» Корбераном.
В контракте специалиста есть пункт об отступных в 2,4 миллиона евро. Обе стороны достигли предварительного соглашения на сумму, близкую к этой.
В данный момент операция зависит от одобрения американского фонда, владельца английского клуба, чтобы «Валенсия» смогла завершить последние детали сделки с тренером, с которым также уже согласованы основные условия. Ожидается, что сделка может быть завершена уже завтра.
«Валенсия» предлагает Корберану контракт, рассчитанный на этот сезон и еще два года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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