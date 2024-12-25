Шалимов о «Спартаке» в Серии А: «Где‑то с 7‑го по 12‑е место клуб мог бы находиться. Раньше был стереотип, что в Италии все от обороны играют, сейчас это не так»
Игорь Шалимов считает, что «Спартак» мог бы претендовать на 7-е место в Серии А.
Главный тренер московского клуба Деян Станкович отыграл 15 лет в чемпионате Италии за «Лацио» и «Интер», а затем работал в качестве тренера в «Удинезе», «Интере» и «Сампдории».
«Чемпионат Италии в последние годы, как ни странно, результативен. Раньше был стереотип, что там все играют от обороны и мало забивают, но сейчас мы видим, что это не так, и все команды там разные.
Было бы интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать оборону команд из нижней части турнирной таблицы итальянского чемпионата.
Не думаю, что «Спартак» был бы там в верхней части таблицы, но где‑то с 7‑го по 12‑е место они могли бы находиться», – сказал российский тренер, ранее выступавший за красно-белых и итальянские клубы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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