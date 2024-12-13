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Бруну о результатах «Ман Сити» перед дерби: «Нужно думать о себе. «МЮ» тоже не на своем уровне»

Бруну Фернандеш высказался перед дерби с «Ман Сити».

У «Манчестер Сити» лишь одна победа в 10 матчах при семи поражениях и двух ничьих.

«Для нас это ничего не меняет, потому что мы должны думать о себе. Мы все знаем, что это важная игра, у них отличные футболисты. Хотя они, вероятно, не выигрывают так много, как все от них ожидают.

Но мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы тоже не находимся на том уровне, на котором хотим быть. Необходимо думать только о себе и делать ту работу, которую мы должны делать, чтобы оказаться в лучшем положении.

Нам нужны очки в лиге, поэтому неважно, против кого мы играем», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Sports
Источник: Mirror
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
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