Бруну о результатах «Ман Сити» перед дерби: «Нужно думать о себе. «МЮ» тоже не на своем уровне»
Бруну Фернандеш высказался перед дерби с «Ман Сити».
У «Манчестер Сити» лишь одна победа в 10 матчах при семи поражениях и двух ничьих.
«Для нас это ничего не меняет, потому что мы должны думать о себе. Мы все знаем, что это важная игра, у них отличные футболисты. Хотя они, вероятно, не выигрывают так много, как все от них ожидают.
Но мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы тоже не находимся на том уровне, на котором хотим быть. Необходимо думать только о себе и делать ту работу, которую мы должны делать, чтобы оказаться в лучшем положении.
Нам нужны очки в лиге, поэтому неважно, против кого мы играем», – сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем