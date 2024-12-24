Ловчев об Угальде в АПЛ: «Станкович будет против. Вся эта ситуация подогревается агентами, сравните Манфреда и Холанда. Две большие разницы»
Сообщалось, что за нападающим «Спартака» следят «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».
«Ответ на вопрос по Угальде очень прост. «Спартак» всячески хочет стать чемпионом России после определенного количества времени без золота. Он может уйти только в том случае, если за него предложат очень большие деньги. А если нет, то, я думаю, тренер команды Деян Станкович будет против продажи Угальде.
Самое главное то, что в концовке сезона у «Спартака» пошла хорошая игра, а все же хотят, чтобы команда была серьезным конкурентом для «Зенита».
Я считаю, что вся эта ситуация подогревается агентами. А по поводу интереса из Англии, только сравните: есть Угальде и есть норвежский форвард Эрлинг Холанд в «Манчестер Сити». Это же две большие разницы. Да, у Угальде сейчас получается много забивать, но ведь до этого у него совсем не шла игра.
И в сборной Коста-Рики он тоже не делает ничего сверхъестественного. Мне кажется, что интерес к нему подогревают искусственно», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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