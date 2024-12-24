5 фанатов получили от 100 часов общественных работ до 6 месяцев тюрьмы за нападение на болельщиков «Маккаби» в Амстердаме. Один из них писал сообщение про «охоту на евреев»

Пять человек признаны виновными из-за беспорядков после матча «Аякса» и «Маккаби».

7 ноября после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) в Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

Суд Амстердама признал пятерых мужчин виновными в актах насилия и соучастии в насилии против болельщиков израильского клуба.

Пять мужчин были приговорены к срокам от 100 часов общественных работ до шести месяцев тюремного заключения.

Одного из мужчин обвинили в том, что он преследовал, толкнул и ударил нескольких израильских болельщиков, в том числе человека, уже находившегося на земле.

Другой обвиняемый был идентифицирован как автор сообщения об «охоте на евреев».

Среди трех других осужденных один призывал избивать евреев в группе WhatsApp. Еще один писал о том, где находятся израильские болельщики, а третий, несовершеннолетний, бросал камни в полицейских, ему также вменяется незаконное владение пиротехникой.

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