«Аталанта» выкупит де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. Хавбек набрал 18 (10+8) очков в сезоне Серии А
«Милан» продаст Шарля де Кетеларе.
«Аталанта» достигла договоренности с «россонери» о выкупе 23-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Прошедший сезон хавбек провел в клубе из Бергамо на правах аренды.
Полноценный трансфер бельгийца обойдется «Аталанте» в 22 миллиона евро – на 1 млн дешевле, чем планировалось изначально.
В сезоне Серии А-2023/24 де Кетеларе провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.