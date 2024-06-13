«Аталанта» выкупит де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. Хавбек набрал 18 (10+8) очков в сезоне Серии А

«Милан» продаст Шарля де Кетеларе.

« » достигла договоренности с «россонери» о выкупе 23-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Прошедший сезон хавбек провел в клубе из Бергамо на правах аренды.

Полноценный трансфер бельгийца обойдется «Аталанте» в 22 миллиона евро – на 1 млн дешевле, чем планировалось изначально.

В сезоне Серии А-2023/24 де Кетеларе провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.