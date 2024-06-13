«Аталанта» выкупит де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро. Хавбек набрал 18 (10+8) очков в сезоне Серии А

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе Футбол

«Милан» продаст Шарля де Кетеларе.

«Аталанта» достигла договоренности с «россонери» о выкупе 23-летнего полузащитника, сообщает Джанлука Ди Марцио. Прошедший сезон хавбек провел в клубе из Бергамо на правах аренды.

Полноценный трансфер бельгийца обойдется «Аталанте» в 22 миллиона евро – на 1 млн дешевле, чем планировалось изначально.

В сезоне Серии А-2023/24 де Кетеларе провел 35 матчей, отличившись 10 голами и 8 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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17 комментариев
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Помню, как он наш зенит унижал, когда за "Брюгге" играл. Эх, были времена..
+36
-6
+30
Ответ FreeKickRoo
А что там с Салемакерсом? Возвращается в Милан или тоже продадут?
мало команд в мире могут потянуть трансфер этого биста
+10
0
+10
Можно было дать парню шанс. Вдруг Фонсека нашёл бы ему правильное применение.
+6
0
+6
Ответ lyosha1786
Можно было дать парню шанс. Вдруг Фонсека нашёл бы ему правильное применение.
у Аталанты есть право выкупа и сам Шарль хочет там остаться. Уже не во власти Милана менять условия сделки
+6
0
+6
Ответ sokur66@yandex.ru
Плохая новость для Леши
при живом Лукашенко, это плохая новость для самого Кетеларе, не говоря уже про Лешу
+5
0
+5
Ответ Ранис Загидулин
при живом Лукашенко, это плохая новость для самого Кетеларе, не говоря уже про Лешу
тьфу ты Лукман🤣
+3
0
+3
А что там с Салемакерсом? Возвращается в Милан или тоже продадут?
+2
0
+2
Ответ Ранис Загидулин
при живом Лукашенко, это плохая новость для самого Кетеларе, не говоря уже про Лешу
🤣🤣
+1
0
+1
Ответ Ранис Загидулин
тьфу ты Лукман🤣
Уже выехали
+1
0
+1
Плохая новость для Леши
0
0
0
Ответ FreeKickRoo
А что там с Салемакерсом? Возвращается в Милан или тоже продадут?
Пока что обратно, а дальше видно будет куда чемпион пойдёт)
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Ответ <Inter>
у Аталанты есть право выкупа и сам Шарль хочет там остаться. Уже не во власти Милана менять условия сделки
Так изменили же) В пользу Аталанты
0
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Ответ lyosha1786
Можно было дать парню шанс. Вдруг Фонсека нашёл бы ему правильное применение.
Надо было думать когда покупали перспективного парня в Милан, а они его сразу зачухлили, особенно подлые болельщики которые не знают что молодому футболисту нужно время и доверие
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Ответ Schiaff1no
Так изменили же) В пользу Аталанты
так это было связано с желанием Шарля остаться там. И никто ведь точно не знает, что могло поменяться в структуре сделки
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Ответ maximilian_15
Уже выехали
ставлю чайник
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